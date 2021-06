Annika Lau: Zurück zum Frühstücksfernsehen

Schon ab Freitag müssen sich Zuschauer des "Sat.1-Frühstücksfernsehens" auf einen Personalwechsel einstellen: Alina Merkau geht in den Mutterschutz, doch ihre Vertretung steht bereit.

Alina Merkau (35) verabschiedet sich in den Mutterschutz - dafür dürfen die Zuschauer und Zuschauerinnen des "Sat.1-Frühstücksfernsehens" sich auf Annika Lau (42) und Karen Heinrichs (47) in der Sendung freuen. Merkau, die ihr zweites Kind erwartet, verabschiedet sich bereits am 4. Juni in ihre vorübergehende Moderations-Pause.

Lau freut sich schon auf ihren vorübergehenden Frühaufsteher-Job an der Seite von Matthias Killing (41). "Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen", teilt die Frau von Schauspieler Frederick Lau (31) mit. Sie moderierte die Sendung bereits zwischen 2006 und 2007 sowie zwischen 2010 und 2013. Heinrichs gehört seit 2007 zum aktuellen Team der Moderatoren und Moderatorinnen.