Anna Ermakova erlebt Enttäuschung bei "Let's Dance"

Bisher war Anna Ermakova die Vorzeigekandidatin bei "Let's Dance". In Folge zehn schwächelte die 23-Jährige allerdings und landete am Ende nur auf Platz drei. Für den Einzug ins Halbfinale hat es trotzdem gereicht.

Anna Ermakova, Model, und Valentin Lusin, Profitänzer, tanzen in der RTL-Tanzshow "Let's Dance" im Coloneum.

Am Freitag gab es einen Kinoabend bei "Let's Dance" (bei RTL und . Das bedeutete für die prominenten Tanzschüler, die größten Filmmusik-Hits der Geschichte auf das Parkett zu bringen. Neben den Einzelkämpfen mussten die Promis sich beim Trio-Tanz mit gleich zwei Profitänzern beweisen. Favoritin Anna Ermakova büßte ein paar Punkte ein.

"Let's Dance"-Favoritin Anna Ermakova schwächelte

Wer soll Anna Ermakova (23) noch stoppen? Nach den vielen Punkten, die die 23-Jährige in den vergangenen Wochen sammeln konnte, bekam sie zum ersten Mal einen kleinen Dämpfer.

Die schnellen Bewegungen beim Jive, waren nicht so nach ihrem Geschmack: "So viele Schritte für so einen kleinen Moment". Die fehlende Schnelligkeit und dass es "manchmal zu grade war", fielen Joachim Llambi (58) direkt ins Auge.

Insgesamt gab es nur 26 Punkte. Damit landete die 23-Jährige hinter Julia und Philipp, die beide 30 Punkte für ihre Einzeltänze bekamen.

Motsi Mabuse: "Mein Lieblingsmoment bei 'Let's Dance'"

Im zweiten Teil der Show lief es für Anna Ermakova wieder rund. Beim Trio-Tanz mit Valentin Lusin (36) und Massimo Sinató (42) und ihrer Rumba holte Anna Ermakova 30 Punkte. "Mein Lieblingsmoment bei 'Let's Dance'", schwärmte Motsi Mabuse (42) begeistert.

Volle Punktzahl für Julia und Philipp

Spritzig und leicht sollte es bei Julia Beautx (24) werden, die den "Champagner unter den Standardtänzen", den Quickstepp auf die Bühne brachte. Mit ihrem Tanz begeisterte die 24-Jährige die Jury. "Das war eine finalwürdige Vorstellung" gab es lobende Worte vom strengen Juror. Technik und Rhythmus waren bei Julia Beautx auf den Punkt. Neben Philipp Boy (35) gehörte die YouTuberin zu den Favoriten der Staffel. Für diese "pure Lebensfreude" ergatterte Beautx 30 Punkte.

"Das war heiß", kam Jorge González beim Tango von Philipp Boy in Wallung. Der Ex-Profikunstturner bewegte sich mit seiner Tanzpartnerin Patricija Ionel (28) als Einheit über dem Parkett. "Du hast Power wie ein Löwe", gefiel Motsi Mabuse an dem Auftritt. Natürlich räumte Philipp Boy die volle Punktzahl ab. Julia und Philipp teilten sich mit jeweils 30 Punkten bei allen Tänzen den ersten Platz.

Knossi konnte "Grenze nicht überschreiten"

"Schwitzen, Schwingen und Springen", das waren Knossis Vorstellungen vom Quickstepp. Damit sollte der Entertainer recht behalten, der sichtlich Probleme hatte, die Geschwindigkeit zu halten.

"Du fängst zu früh an, bist nicht im Takt. Das war eine Nullnummer", gab es harte Worte von Joachim Llambi. Auch Jorge González musste dem zustimmen.

Obwohl erstmal nur 18 Punkte für Knossi zusammenkamen, stoppte das nicht die Begeisterung des 36-Jährigen für die Show: "Alles ist möglich, egal welchen Körper man hat", erklärte der deutlich erschlankte Spaßmacher. Im Trio-Tanz holte Knossi mit Zusatzprofi Kathrin Menzinger (34) und einem Cha-Cha-Cha noch einmal auf.

"Jetzt ist der Quickstepp von eben vergessen", lobte Joachim Llambi, obwohl ihm schon klar war, dass es für Knossi eng wird. "Heute war der Tag wo eine Grenze erreicht wurde und die konntest du nicht überschreiten", fasste der Juror den Auftritt zusammen. Trotz einer erstaunlichen Entwicklung von Knossi bei "Let's Dance", schaffte der "König des Internets" nicht den Einzug ins Finale und musste die Show verlassen.