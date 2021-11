Angela Merkel: ZDF überträgt den Großen Zapfenstreich live

Am 2. Dezember verabschiedet die Bundeswehr Angela Merkel mit dem traditionellen Großen Zapfenstreich. Das ZDF überträgt die Zeremonie in einer gut einstündigen Sendung live im TV. Merkels Musikwünsche stehen schon fest.

Eine Ära geht zu Ende - Angela Merkel (67) tritt nach 16 Jahren ab. Am 2. Dezember 2021 verabschiedet die Bundeswehr die scheidende Kanzlerin mit dem traditionellen Großen Zapfenstreich, der größten Ehrung der Streitkräfte für zivile Personen. Das ZDF überträgt die Zeremonie live.

Wie der Sender am Montag bekannt gab, beginnt die Übertragung am Donnerstag um 19:20 Uhr. Moderatorin Bettina Schausten (56) meldet sich vom Gelände des Verteidigungsministeriums in Berlin.

Los geht es mit einer Rede von Angela Merkel vor den geladenen Gästen, darunter die Bundesminister und die Bundespräsidenten, die während der Ära Merkel im Amt waren. Dann analysiert Schausten mit Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte (63) das Vermächtnis der Kanzlerin. Oberstleutnant Sven Homann erklärt dann den Großen Zapfenstreich, der dann die gut einstündige Sendung abschließt.

Abschied mit Nina Hagen und Hildegard Knef

Die Politiker, denen die Ehre des Großen Zapfenstreichs zuteilwird, dürfen sich drei Lieder aussuchen, die die Militärmusiker dann spielen. Angela Merkel hat sich den DDR-Gassenhauer "Du hast den Farbfilm vergessen" von Nina Hagen (66), "Für mich soll's rote Rosen regnen" von Hildegard Knef (1925-2002) und das Kirchenlied "Großer Gott, wir loben dich" gewünscht.

Angela Merkel ist übrigens erst die dritte Person, die aus dem Kanzleramt mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedet wird. Bei Bundespräsidenten schon länger üblich, wurde die Zeremonie erst 1998 zum Abschied von Helmut Kohl auch für Kanzler eingeführt.