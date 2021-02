Angela Merkel stellt sich in weiterer Sondersendung den Corona-Fragen

Kanzlerin Angela Merkel wird sich diesen Abend (4. Februar) erneut im TV den wichtigsten Fragen zur aktuellen Corona-Lage stellen.

Zur Primetime um 20:15 Uhr wird sich Kanzlerin Angela Merkel (66) auch bei RTL und ntv noch einmal zu den dringlichsten Fragen bezüglich der Corona-Krise äußern und Fragen beantworten. Nachdem sie dies bereits am vergangenen Dienstag (2. Februar) im Ersten getan hat, steht sie am Donnerstag (4. Februar) in "Corona-Krise - Deutschland braucht Antworten" Frauke Ludowig (57) und Nikolaus Blome (57) Rede und Antwort.

In der 15-minütigen Sondersendung werden sowohl die aktuellen Impfpläne besprochen als auch auf die wirtschaftlichen und psychischen Auswirkungen eingegangen, die der Lockdown auf die Menschen hat. Danach soll auf RTL.de in der Live-Sendung "Nach dem großen Merkel-Interview - Jetzt. Diskutiert. Deutschland." munter über Merkels Auftritt gesprochen und ihre Aussagen kommentiert werden.