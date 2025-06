Andrea Kiewel verpasst "ZDF-Fernsehgarten"-Jubiläum: Wer springt ein?

Eigentlich sollte Andrea Kiewel am Sonntag ihr großes "ZDF-Fernsehgarten"-Jubiläum feiern. Doch wegen der Lage in Israel kann sie nicht anreisen. Das hat der Sender nun offiziell bestätigt und bekannt gegeben, wer für die Moderatorin einspringen wird.

Ausgerechnet zur Jubiläumsausgabe muss Andrea Kiewel (60) passen: Die Moderatorin kann nicht wie geplant ihren 25. "ZDF-Fernsehgarten"-Geburtstag groß feiern, weil sie in ihrer Wahlheimat Israel gestrandet ist. Wegen der aktuellen Lage im Nahen Osten ist der Luftraum gesperrt, eine Ausreise nach Deutschland ist derzeit nicht möglich. Das hat das ZDF nun offiziell bestätigt und kurzfristig mit zwei Ersatzmoderatoren reagiert.

Gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news erklärte der Sender am Samstag, dass "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (60) und Komiker Lutz van der Horst (49) Andrea Kiewel am Sonntag im "ZDF-Fernsehgarten" vertreten werden. In einer Pressemitteilung heißt es zudem, dass beide zuvor als Gäste in der Sendung eingeplant waren bzw. Llambi sogar als Co-Moderator.

"Fernsehgarten" ohne Kiwi: Gästeliste bleibt gleich

An der geplanten Gästeliste hat sich demnach nichts geändert: Angekündigt wurde die neue "ZDF-Fernsehgarten"-Ausgabe ursprünglich damit, dass "Wegbegleiter, prominente Gäste und internationale Stars" am Sonntag mit Kiwi "eine große Jubiläumsparty" feiern sollen. Unter anderem dabei: René Casselly (28) und Kathrin Menzinger (36), die mit einem Tanz "Let's Dance"-Vibes versprühen werden.

Zu den musikalischen Acts zählen nicht nur Tom Gaebel, Loona X Dennis Dies Das, Marquess oder Alle Achtung, sondern auch die deutschen ESC-Stars Katja Ebstein und Guildo Horn. Zudem komplettiert der irische Zweifachsieger Johnny Logan das ESC-Team. Die Schlagersängerin Marianne Rosenberg wird zudem im eher ungewöhnlichen Duett mit Rapper Eko Fresh zu erleben sein.

Einzig Andrea Kiewel ist bei ihrem eigenen Jubiläum nicht dabei. Die Moderatorin wird die ihr gewidmete Sendung vorm Fernseher in Tel Aviv, wo sie seit 2017 mit ihrem Sohn und ihrem israelischen Lebensgefährten lebt, verfolgen müssen.