Andrea Kiewel kann nächste "ZDF-Fernsehgarten"-Ausgabe moderieren

Nachdem sie ausgerechnet das "ZDF-Fernsehgarten"-Jubiläum verpasste, kann Andrea Kiewel die nächste Ausgabe der Show wieder moderieren. Das gab der Sender nun bekannt.

Die nächste Ausgabe des "ZDF-Fernsehgarten" kann wieder wie geplant mit Andrea Kiewel (60) als Moderatorin stattfinden. Das gab der Mainzer Sender nun in einer Pressemitteilung bekannt. "Wir freuen uns, dass es Andrea Kiewel in der Zwischenzeit gelungen ist, nach Deutschland zu reisen und sie wie geplant am Sonntag, 22. Juni 2025, um 12.00 Uhr, den 'ZDF-Fernsehgarten' live vom Mainzer Lerchenberg moderieren wird", heißt es in der Mitteilung vom Donnerstagmorgen.

Auch die Gästeliste für die neue Folge wurde veröffentlicht. So darf sich Kiewel bei ihrer Rückkehr als Moderatorin auf Alcazar, Heinz Rudolf Kunze & Annett Louisan, Oceana, Christin Stark, Anna-Carina Woitschack, Nick Howard, DeSchoWieda, MVX, Bell Book & Candle, Drei Meter Feldweg und Douwe Bob freuen. Das Motto der Ausgabe lautet "Sommer-Check".

Jubiläum musste ohne sie stattfinden

In der neuen Pressemitteilung betont das ZDF zudem, dass "die An- und Abreise Andrea Kiewels zum Produktionsort des 'Fernsehgartens' ihre Privatangelegenheit" sei.

Ausgerechnet zur Jubiläumsausgabe vergangene Woche hatte Kiewel noch passen müssen: Die Moderatorin konnte nicht wie geplant ihren 25. "ZDF-Fernsehgarten"-Geburtstag groß feiern, weil sie in ihrer Wahlheimat Israel, in der sie seit 2017 lebt, gestrandet war. Wegen der aktuellen Lage im Nahen Osten gestaltete sich eine Ausreise nach Deutschland zu diesem Zeitpunkt als unmöglich. "Andrea Kiewel lebt in Israel. Nach den israelischen Angriffen auf den Iran ist der Luftraum in Israel aktuell gesperrt", erklärte eine ZDF-Sprecherin auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news.

Ebenfalls gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news hatte das ZDF zudem im Vorfeld bestätigt, dass kurzfristig "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (60) und Komiker Lutz van der Horst (49) einspringen werden.