"And Just Like That...": Samantha soll wohl Kurzauftritt bekommen

In der zweiten Staffel von "And Just Like That..." gibt es wohl ein kurzes Comeback von Kim Cattrall. Laut eines Medienberichts soll ihr "Sex and the City"-Charakter Samantha kurz zu sehen sein.

Kim Cattrall tauchte bisher nicht als Samantha in "And Just Like That..." auf.

Kim Cattrall (66) ist offenbar zurück! Bisher sah es nicht danach aus, dass sie jemals beim "Sex and the City"-Spin-off "And Just Like That..." auftreten wird, . Das Branchenmagazin berichtet unter Berufung auf mehrere anonyme Quellen, dass Cattrall angeblich in der zweiten Staffel von "And Just Like That..." ein Cameo bekommen soll.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Der Kurzauftritt der Schauspielerin sei demnach angeblich Ende März in New York gefilmt worden - ohne dass die Darstellerin der "Sex and the City"-Figur Samantha Jones dafür vor Ort mit ihren ehemaligen Kolleginnen oder Showrunner Michael Patrick King (68) gesprochen habe.

Während die Original-Stars Sarah Jessica Parker (58, Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (57, Miranda Hobbes) und Kristin Davis (58, Charlotte York) in beiden Staffeln auftreten, war Cattrall bisher nicht mit an Bord. Die neue Geschichte, an der unter anderem auch Sara Ramírez (47), Sarita Choudhury (56), Nicole Ari Parker (52), Christopher Jackson (47), Niall Cunningham (28) und Cathy Ang (27) beteiligt sind, wurde größtenteils ohne den Serien-Charakter der 66-Jährigen umgesetzt.

In Deutschland ist die neue Staffel ab dem 22. Juni auf Sky und beim Streamingdienst Wow zu sehen. Die weiteren Episoden erscheinen immer donnerstags. In den USA wird die zweite Staffel beim Streamingdienst Max gezeigt. Weder Max noch ein Sprecher Cattralls haben den Bericht bisher bestätigt.

Vorsicht, Spoiler!

Eine Rückkehr von Samantha schien bisher ausgeschlossen, auch wenn sie und Carrie in der ersten Staffel zumindest über Textnachrichten in Kontakt standen. im vergangenen Sommer bestätigt, dass dies auch in den neuen Folgen so weitergehen solle.

Cattrall hatte unterdessen angedeutet, dass sie mit "Sex and the City" und damit auch mit "And Just Like That..." abgeschlossen habe. , dass sie keine Minute der neuen Serie gesehen habe. "Es ist eine große Weisheit zu wissen, wann genug auch genug ist", sagte sie. Der Weg nach vorne schien für sie klar zu sein. Nun hat Cattrall aber womöglich zumindest einen kurzen Umweg auf diesem Weg genommen. Wie das Magazin erfahren haben möchte, sollen Carrie und Samantha in der angeblich abgedrehten Szene ein Telefongespräch führen.