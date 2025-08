"And Just Like That..."-Ende: Cynthia Nixon verspricht Überraschungen

Kurz vor dem Ende von "And Just Like That..." macht Cynthia Nixon den Fans Mut: In den letzten Episoden warten noch "Überraschungen".

Seit 1998 verkörperte Cynthia Nixon in "Sex and the City" und "And Just Like That..." die Anwältin Miranda Hobbes.

Nach der Ankündigung von Showrunner Michael Patrick King (70), dass die beliebte "Sex and the City"-Fortsetzung "And Just Like That..." mit der dritten Staffel zu Ende gehen wird, meldet sich Cynthia Nixon (59) mit einer besonderen Botschaft an die Fans: "Verpasst die letzten Episoden nicht: Es warten Überraschungen", und macht damit Lust auf das große Finale der HBO-Serie. Was genau die Zuschauer erwartet, verrät sie nicht.

Emotionaler Abschied nach 25 Jahren

Für Nixon selbst ist das Ende durchaus emotional. "Ich kann nicht glauben, dass unsere wilde, wunderschöne 'And Just Like That'-Reise fast vorbei ist", schreibt die 59-Jährige auch in ihrem Instagram-Post. "Es war von Anfang bis Ende eine solche Freude." Seit 1998 verkörperte die US-Schauspielerin in beiden Serien die Anwältin Miranda Hobbes.

Besonders schwer fällt ihr der Abschied von den Kolleginnen Sarah Jessica Parker (60) und Kristin Davis (60). "Ich werde es SO unglaublich vermissen, täglich mit diesen Menschen zu arbeiten, aber ich weiß, dass wir immer ein Teil des Lebens der anderen sein werden", erklärt Nixon. Diese Verbundenheit zeigt sich auch in der emotionalen Instagram-Bilderstrecke, mit der sie die gemeinsamen Jahre würdigt.

Auch Sarah Jessica Parker schwärmt von ihren 27 Jahren als Carrie Bradshaw: "Sie brach Herzen, Absätze und Gewohnheiten. Sie liebte, verlor, gewann, stolperte, sprang." zudem die unzertrennliche Freundschaft der vier Hauptfiguren: "Miranda, Samantha und Charlotte - es wird nie bessere Freundinnen geben."

Showrunner plant würdigen Abschluss

Michael Patrick King entschied sich bewusst für diesen Zeitpunkt, die Serie zu beenden. Beim Schreiben des Staffelfinales wurde ihm klar, dass "dies ein wunderbarer Ort sein könnte, um aufzuhören". Gemeinsam mit Parker und den HBO-Verantwortlichen erweiterte er das ursprünglich geplante Finale von zehn auf zwölf Episoden und plant einen zweiteiligen Abschluss.

Das große Finale von "And Just Like That..." wird am 14. August auf HBO Max ausgestrahlt.