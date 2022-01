Amira Pocher bei "Let's Dance": Auch diese Stars sind bestätigt

Amira Pocher, Michelle und Co.: RTL hat bereits elf Promis bestätigt, die bei "Let's Dance" das Tanzbein schwingen werden. Am 18. Februar startet die 15. Staffel.

Das Teilnehmerfeld der kommenden "Let's Dance"-Staffel nimmt immer konkretere Formen an. Nachdem am Montag bekannt wurde, dass auch Amira Pocher (29) das Tanzbein in der 15. Ausgabe der Show schwingen wird, : Neben Pocher werden sich auch Moderatorin Janin Ullmann (40), Comedian Bastian Bielendorfer (37) und Sky-Moderator Riccardo Basile (30) den kritischen Augen der Jury stellen.

Diese Promis waren bereits bekannt

Autorin Caroline Bosbach (32), Sportler Mathias Mester (35), Sängerin Michelle (49), Schauspielerin Sarah Mangione (31), ihr Kollege Timur Ülker (32), Model Cheyenne Ochsenknecht (21) und Schauspieler Hardy Krüger Jr. (53) standen als Teilnehmer bereits fest. Los geht es am 18. Februar um 20:15 Uhr bei RTL und parallel dazu im Livestream auf RTL+. Die weiteren Folgen gibt es dann immer freitags zur Primetime.

In der Jury nehmen wie gewohnt Jorge González (54), Joachim Llambi (57) und Motsi Mabuse (40) Platz und bewerten die Auftritte der Promis.