Amira Aly und Christian Düren: Maue Quoten für gemeinsames TV-Debüt

Amira Aly und Christian Düren haben am Montag ihr gemeinsames Moderationsdebüt gefeiert. Laut den Quoten konnte "Deutschlands dümmster Promi" nicht überzeugen.

Amira Aly und Christian Düren sind gemeinsam im TV zu sehen.

Die Comedy-Game-Show "Deutschlands dümmster Promi" (montags, 20:15 Uhr, ProSieben und Joyn) feierte am Montag Premiere. Als Moderatoren sind Amira Aly (32) und Christian Düren (35) dabei, die dafür erstmals gemeinsam vor der Kamera zusammenarbeiteten. Wie kam die erste Folge beim Publikum an?

Die Löwen können überzeugen

Die verraten es. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten nur 232.000 ein, das entspricht einem Marktanteil von 5,6 Prozent. Beim Gesamtpublikum kam "Deutschlands dümmster Promi" auf 600.000 Menschen. Auch für Steffen Hallaschkas (53) Quizmaster-Debüt in "7 Richtige - Das Quiz der Besserwisser" lief es bei RTL nur mau. 1,2 Millionen (5,7 Prozent Marktanteil) waren es beim Gesamtpublikum, bei der Zielgruppe reichte es jedoch nur für 255.000 und 6,1 Prozent.

Besser lief es für VOX, der Sender holte mit einer neuen Folge der Gründershow "Die Höhle der Löwen" 1,27 Millionen und 6,4 Prozent und bei der Zielgruppe sogar den Primetime-Sieg mit 514.000 und 13,6 Prozent.

Beim Gesamtpublikum hatten die öffentlich-rechtlichen Sender die Nase vorn. Der Film "Familie Bundschuh: Wir machen Camping" im ZDF überzeugte mit 4,7 Millionen Zuschauern und 21 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe waren es 336.000 und 7,9 Prozent.

Den zweiten (Gesamtpublikum) und dritten Platz (Zielgruppe) belegte zur Primetime die Doku "Hallervorden - Didi gegen den Rest der Welt" anlässlich Dieter Hallervordens 90. Geburtstag am 5. September. Das Erste konnte sich somit über 2,8 Millionen und 12,5 Prozent sowie 426.000 und 10 Prozent freuen.