"American Love Story": Naomi Watts verwandelt sich in Jackie Kennedy

In Ryan Murphys neuer Serie "American Love Story" übernimmt Naomi Watts die Rolle der legendären First Lady Jackie Kennedy. Aktuelle Set-Fotos zeigen die Schauspielerin im ikonischen Look.

Neue Bilder vom Set der Serie "American Love Story" zeigen Naomi Watts (56) erstmals in ihrer Rolle als Jackie Kennedy (1929-1994). Im New Yorker Central Park wurde sie in einem Look fotografiert, der den ikonischen Stil der früheren First Lady perfekt widerspiegelt. Watts trägt eine übergroße Sonnenbrille und einen gelben Sonnenhut. Eine schwarze Hemdbluse mit passender Hose sowie eine goldene Halskette runden das Outfit ab.

Drehtag mit Paul Kelly und Grace Gummer

Neben Naomi Watts war auch Paul Kelly am Set - in der Ryan-Murphy-Serie übernimmt er die Rolle von John F. Kennedy Jr., dem Sohn der früheren First Lady. Ebenfalls mit dabei: Grace Gummer, die Jackie Kennedys Tochter Caroline verkörpert.

Sarah Pidgeon, die in der Serie Carolyn Bessette spielt, war am Set nicht zu sehen. Erste Fotos von ihr und Paul Kelly in ihren Rollen wurden bereits vor einem Monat zum Drehstart veröffentlicht.

Darum geht es in der Serie

Die FX-Serie erzählt die Liebesgeschichte von John F. Kennedy Jr. und der Modepublizistin Carolyn Bessette. Die beiden lernten sich 1992 kennen und heirateten vier Jahre später im engsten Kreis. 1999 kamen sie bei einem tragischen Flugzeugabsturz ums Leben.

In Nebenrollen sind Sydney Lemmon als Carolyns Schwester Lauren Bessette sowie Alessandro Nivola als Calvin Klein zu sehen - über den Designer lernten sich John F. Kennedy Jr. und Carolyn Bessette einst kennen.