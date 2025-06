"American Love Story": Erster Blick auf neue Serie über JFK Jr.

Serienschöpfer Ryan Murphy hat erste Einblicke in die neue FX-Serie "American Love Story" über JFK Jr. und Carolyn Bessette gewährt. Die Dreharbeiten haben in New York begonnen, der Start ist für den Februar 2026 geplant.

(mia/spot) | 14. Juni 2025 - 13:15 Uhr

Ihre Liebe wird derzeit verfilmt: John F. Kennedy Jr und seine Frau Carolyn Bessette bei einer Veranstaltung in New York 1998. © imago/ZUMA Press Wire

Serienschöpfer Ryan Murphy hat die ersten Bilder seiner mit Spannung erwarteten FX-Serie "American Love Story" tragische Liebesgeschichte zwischen JFK Jr. und Carolyn Bessette veröffentlicht. Die am Freitag über zeigen die Hauptdarsteller Sarah Pidgeon (28) und Paul Kelly in voller Kostümierung als das legendäre Paar. "Hier sind einige Standbilder von unserem Love Story-Kameratest", schrieb Murphy zu den Fotos. "Wir haben diese Woche mit den Dreharbeiten in New York City begonnen und können es kaum erwarten, bis ihr die romantische und tragische Liebesgeschichte von Amerikas Prinzen, JFK Jr., und Mode-Ikone Carolyn Bessette seht." Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Casting-Marathon führte zu perfekten Darstellern Besonders stolz zeigte sich Murphy auf die Besetzung seiner Hauptrollen. "Über tausend Schauspieler haben für jede dieser Rollen vorgesprochen, und wir haben absolut die perfekten Entscheidungen getroffen", betonte der erfolgreiche Produzent. Die Wahl fiel auf Sarah Pidgeon, die Carolyn Bessette verkörpern wird, und Newcomer Paul Kelly als John F. Kennedy Jr. Die Serie wird die komplexe Beziehung zwischen dem Sohn des ermordeten Präsidenten und der Mode-Publizistin nachzeichnen. Das Paar lernte sich 1992 kennen, als Bessette für Calvin Klein arbeitete und Kennedy eine private Anprobe geben sollte. Zwei Jahre später heiratete das Paar im September 1996 in einer privaten Zeremonie auf Cumberland Island, Georgia, in Anwesenheit einiger Mitglieder der berühmten Kennedy-Familie. Das Leben der beiden endete 1999 bei einem Flugzeugabsturz tragisch. Neben den Hauptdarstellern wird auch Naomi Watts (56) in der Rolle von Jackie Kennedy zu sehen sein. Start zur romantischsten Zeit des Jahres Laut Murphy ist der Sendetermin bewusst gewählt: "American Love Story" soll in der Woche des Valentinstages 2026 debütieren - ein symbolischer Zeitpunkt für eine Geschichte über eine der berühmtesten Liebesgeschichten Amerikas.

Die neue Serie reiht sich in Murphys umfangreiches Portfolio bei FX ein, zu dem bereits erfolgreiche Formate wie "Feud", "American Horror Story", "American Crime Story" und "American Sports Story" gehören. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de