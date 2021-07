Abschied bei "Alles was zählt": Julia Augustin und Lars Korten steigen aus der RTL-Serie aus. Im September sind sie ein letztes Mal als Vanessa Steinkamp und Christoph Lukowski zu sehen.

"Alles was zählt": Christoph (Lars Korten) und Vanessa (Julia Augustin) werden Essen verlassen.

Der "Alles was zählt"-Familie stehen zwei große Abschiede bevor: Julia Augustin (33) alias Vanessa Steinkamp und Lars Korten (49) alias Christoph Lukowski werden die RTL-Serie verlassen. Die letzte Folge mit dem Serienpaar wird demnach am 6. September 2021 ausgestrahlt.

Mit Julia Augustin geht die Ära eines "AWZ"-Urgesteins zu Ende. Die Schauspielerin verkörperte seit September 2006 die Tochter von Simone und Richard Steinkamp. Korten ist seit 2015 in der Erfolgsserie zu sehen. In der Soap spielen die beiden ein Ehepaar und leben mit dem gemeinsamen Sohn Henry in der Steinkamp-Villa. Ihre Liebe war insbesondere von zahlreichen Dramen geprägt, die von Eifersuchtsstreitereien bis hin zu Seitensprüngen reichten. Im September wird es die dreiköpfige Familie nach Südkorea verschlagen, wo sie ein neues Leben beginnen und den Ruhrpott Essen endgültig hinter sich lassen.

Privat wollen es sich die beiden Schauspieler nach ihrem Ausstieg erst einmal gut gehen lassen. Julia Augustin habe sich mit ihrem Verlobten häuslich niedergelassen, verrät sie im RTL-Interview. Bei ihr stünden nun ein Umbau und Gartenarbeit auf der Tagesordnung. Lars Korten hingegen habe sich ein Schiff gekauft und plane, auf dem Mittelmeer zwischen Griechenland und Kroatien hin und her zu reisen.

"Alles was zählt" läuft von Montag bis Freitag um 19:05 bei RTL und ist zudem abrufbar.