"Alles was zählt": Jasmin Minz kehrt mit neuem Look zurück

Jasmin Minz (29) kehrt nach ihrer Babypause zu "Alles was zählt" zurück. . Die 29-Jährige ist im Mai 2022 zum ersten Mal Mutter geworden. Jetzt steht sie wieder am Set der beliebten Daily-Serie - und das mit einem ganz neuen Look.

"Next Level für mich"

Minz' blonden Haare erstrahlen jetzt in einem hellen Fliederton. Ihrem Kurzhaarschnitt ist sie allerdings treu geblieben. Nach der Geburt ihres ersten Kindes und den ersten Monaten im Mutterglück freut sich die 29-Jährige, wieder ans Set zurückzukehren. "Ein Kind zu bekommen ist wohl das lebensveränderndste Ereignis, insbesondere das erste Kind", erklärt die Schauspielerin im Interview mit dem Sender. "Jetzt freue ich mich aber total, wieder vor der Kamera zu stehen. Next Level für mich ist jetzt: Mama und Schauspielerin zu sein."

Wie Jasmin Minz wieder in die Rolle der Kim Bremer einsteigt, steht bereits fest. Vergangenes Jahr ist die Figur aufgrund eines Jobangebots nach Schweden gezogen. Doch Kim kehrt zurück, wie der Sender vorab verraten hat. "Und darüber sind nicht nur Ben und Nils überglücklich..." Ihre Rückkehr nach Essen gibt es voraussichtlich ab Mitte März 2023 bei RTL ( ) zu sehen.