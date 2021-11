"Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei": Fortsetzung als Spielfilm

"Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" wird nicht mit einer neuen Staffel fortgesetzt. Stattdessen wird es drei Spielfilme geben.

Mitte August endete die "vorerst letzte Staffel" der Erfolgsserie "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" (RTL). Was damals noch für Verwirrung sorgte, ist nun geklärt: Die Kultserie endet nicht etwa nach 25 Jahren, vielmehr wird sie "als actionreiche Eventfilm-Reihe in Spielfilmlänge" fortgesetzt. Das gab der Sender am Dienstag bekannt.

Derzeit stehen die Schauspieler Erdo?an Atalay (55) und Pia Stutzenstein (32) wieder als ungleiches Polizeikommissar-Duo Semir Gerkhan und Vicky Reisinger vor der Kamera. Bis Mitte Dezember drehen die beiden in Köln und Düsseldorf den ersten von drei geplanten 90-Minütern.

Serien-Urgestein Erdo?an Atalay spielt seit 1996 den Kommissar. Insgesamt acht Mal wechselten die Partner an seiner Seite. Darunter unter anderem Mark Keller (56) oder Tom Beck (43). Im vergangenen Jahr feierte Pia Stutzenstein ihren Einstand als Kommissarin.

Darum geht's im Auftaktfilm

Im "Cobra 11"-Auftaktfilm "#jedendrittentag" gerät eine junge Frau in die Fänge einer Gruppe frauenfeindlicher Männer, die sich in Gewaltfantasien hineinsteigern. Um ihr Leben zu retten, müssen Semir Gerkhan und Vicky Reisinger sie rechtzeitig finden. Doch Semir ist noch gar nicht wieder offiziell im Polizeidienst und Vicky genießt das Leben mit neuer Spenderniere so sehr, dass sie bald selbst ins Visier der Gruppe gerät. Können die beiden Ermittler die Gewalt gegen Frauen stoppen?

RTL zeigt den neuen Fall der Autobahnpolizei in der ersten Jahreshälfte 2022.