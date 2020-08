"Akte X: Albuquerque": Animiertes Comedy-Spin-off zum Mystery-Kult

Die Mystery-Serie "Akte X" genießt Kultstatus. Nun wird an einem abgedrehten Spin-off der "unheimlichen Fälle des FBI" gearbeitet.

Mit bekommt eine der beliebtesten Serien aus den 1990er Jahren wohl bald ein Spin-off. . Der Ableger der Mystery-Serie mit Kultstatus soll aber offenbar noch abgedrehter werden als das Original.

Bei dem neuen Format, das demnach den Arbeitstitel "The X-Files: Albuquerque" trägt, soll es sich um eine animierte Comedy-Serie handeln. Ob es ein Wiedersehen mit Special Agent Fox Mulder (David Duchovny, 60) und Special Agent Dana Scully (Gillian Anderson, 52) geben wird, scheint fraglich. Beide sollen derzeit nicht an dem Projekt beteiligt sein. Die Arbeiten an dem Spin-off sollen jedoch bereits begonnen haben.

Darum soll es gehen

"The X-Files: Albuquerque" soll sich offenbar um ein anderes Team an FBI-Spezialagenten drehen, die es nicht in die erste Riege geschafft haben. Demnach kümmere sich ein Büro voller Außenseiter um Fälle, die selbst für Mulder und Scully zu abgedreht wären. Die Serie könnte tatsächlich ein kleines Highlight für Fans werden, da auch "Akte X"-Schöpfer Chris Carter (62) als Executive Producer beteiligt sein soll.