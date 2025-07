"Achtsam Morden": Dreharbeiten zu Staffel zwei haben begonnen

Die Dreharbeiten zur Fortsetzung der erfolgreichen Comedy-Crime-Serie "Achtsam Morden" sind offiziell gestartet, verkündet Netflix. Dieses Mal wird es noch tiefschürfender.

Vom Anwalt und Familienvater zum Killer und Mafia-Boss mit Büro-Sitz in einer Kindertagesstätte: Björn Diemel hat sein Werk noch nicht vollendet. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Achtsam Morden" mit Tom Schilling (43) in der Hauptrolle haben laut Netflix-Pressemitteilung und offiziell begonnen. Gefilmt wird zurzeit in Berlin und im Umland der Hauptstadt.

Die erste Staffel war nicht nur hierzulande ein Erfolg, sondern der schwarze Humor der Romanverfilmung von Bestseller-Autor und Jurist Karsten Dusse erreichte in 66 Ländern die Top-10 der Netflix-Charts. Für gleichbleibenden Erfolg setzen die Produzenten Jan Ehlert von Constantin Film, Tim Ehrlich und Executive Producer Oliver Berben (Sohn von Schauspielerin Iris Berben) auf die Stars aus Staffel eins. Vor der Kamera sind neben Tom Schilling wieder mit dabei: Britta Hammelstein, Murathan Muslu, Peter Jordan oder Emily Cox.

Darum geht es in der Fortsetzung

Der achtsame Gelegenheitsmörder ist zurück, der durch mentales Coaching seinen Mafia-Boss-Klienten aus dem Weg geräumt und seinen Platz eingenommen hat - ohne dass jemand weiß, dass der Mafioso längst durch den Fleischwolf gedreht wurde. Er hat seinen Job als Strafverteidiger gekündigt, mehr Zeit für seine Tochter und führt ein Kartell im Gebäude einer beschaulichen Kita, die er übernommen hat. Diemel hat für alles gesorgt, aber er kann sein neues Leben als Teilzeit-Pate nicht genießen.

Deshalb erkundet er in der zweiten Staffel der Comedy-Crime-Serie sein inneres Kind. Ungelöste Konflikte aus seiner Kindheit belasten den Juristen mit Mordtalent mehr, als ihm bewusst war. Dabei helfen ihm wie in Staffel eins die Weisheiten von Achtsamkeitscoach Joschka Breitner (Jordan). Die Auseinandersetzung mit seinem Innersten hilft nicht nur dabei, mit Emotionen aufzuräumen, sondern auch bei seinen düsteren Aktivitäten.

Über den Serienstart bei Netflix ist bislang nichts bekannt.