Absetzung nach fünf Jahren: ARD wirft Magazin aus dem Programm

Spargel, Mietnebenkosten oder königliche Deko-Tipps von Oma Annemarie – seit 2018 laufen in der ARD-Sendung "Live nach Neun" jeden Morgen unterhaltsame Geschichten aus ganz Deutschland. Jetzt wird das Format plötzlich abgesetzt.

Die ARD stellt ihr Vormittagsformat "Live nach Neun" nach dann gut fünfeinhalb Jahren ein. Die sechs Moderatoren des TV-Magazins müssen sich ab Ende 2023 nach neuen Formaten umschauen.

Der Grund für die Absetzung

Man könne sich "leider nicht mehr alles in vollem Umfang leisten, was wir derzeit im Ersten anbieten, und müssen ab dem kommenden Jahr schweren Herzens ein beliebtes tägliches Programm einstellen", zitierte am Donnerstag eine Mitteilung die ARD-Programmdirektorin Christine Strobl und den ARD-Chefredakteur Oliver Köhr.

Was läuft stattdessen im Fernsehen?

Was ab 2024 werktags ab 9.00 Uhr gezeigt wird, ist demnach noch unklar. Das vom WDR verantwortete Format "Live nach Neun" hatte am 14. Mai 2018 Premiere. Es läuft nach dem Morgenmagazin der öffentlich-rechtlichen Sender in Konkurrenz zum ZDF-Magazin "Volle Kanne – Service täglich", das es seit 1999 gibt.

Neustrukturierung in der ARD

"Die ARD befindet sich mitten in einer Neustrukturierungsphase, die nicht ohne Einsparungen im linearen Programmbudget auskommt, um die notwendigen Umschichtungen in die ARD-Mediathek zu ermöglichen", sagten Strobl und Köhr laut Mitteilung. Der WDR-Programmdirektor Information, Jörg Schönenborn, sagte: "Ich bedaure sehr, dass wir dieses Fernsehkapitel jetzt schließen. Gleichzeitig sehe ich, dass wir unsere Kraft noch stärker auf die Mediathek richten müssen. Das gesamte Team kann stolz sein auf die zurückliegenden fünf Jahre."