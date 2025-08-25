Abschied vom "Tatort": Stefanie Reinsperger hört als Rosa Herzog auf

Die österreichische Schauspielerin Stefanie Reinsperger gehörte in ihrer Rolle als Rosa Herzog seit 2021 zum Dortmunder "Tatort"-Team. Nun hat sie ihren Ausstieg verkündet. Der letzte "Tatort" mit ihr soll im ersten Quartal 2026 im Ersten laufen.

Beim Dortmunder "Tatort"-Team steht die nächste Veränderung an: Wie der WDR am 25. August mitgeteilt hat, scheidet Stefanie Reinsperger (37) auf eigenen Wunsch aus der erfolgreichen Krimireihe aus. Die österreichische Schauspielerin verkörperte seit 2021 die Kriminalhauptkommissarin Rosa Herzog. Nun wolle sie sich anderen Film- und Fernsehprojekten sowie dem Wiener Burgtheater widmen, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Im kürzlich abgedrehten Fall "Schmerz" (Arbeitstitel) wird sie im ersten Quartal 2026 zum elften und letzten Mal in ihrer "Tatort"-Rolle zu sehen sein.

"Werde sie noch eine ganze Weile im Herzen mittragen"

"Es fällt mir nicht leicht, Rosa loszulassen und ich werde sie noch eine ganze Weile im Herzen mittragen", wird Reinsperger zitiert. "Ich freue mich aber jetzt auf neue Projekte, Rollen und Arbeitsbegegnungen." Dazu gehören weitere Auftritte am Wiener Burgtheater, an dem sie bereits ab 2014 tätig war und zu dem sie bereits in der Spielzeit 2024/25 als Ensemblemitglied zurückkehrte. "Nach einer wundervollen, intensiven und spannenden Zeit nehmen Rosa Herzog und ich jetzt Abschied vom 'Tatort' Dortmund", betonte die 37-Jährige.

Schon einige Abschiede im Dortmunder Polizeipräsidium

In den vergangenen Jahren gab es beim "Tatort" aus Dortmund schon einige personelle Veränderungen. So schieden die Schauspielerinnen und Schauspieler Anna Schudt, Rick Okon, Aylin Tezel und Stefan Konarske aus. Letzterer taucht in seiner Rolle Daniel Kossik aber inzwischen wieder unregelmäßig auf.

Wer auf Stefanie Reinsperger folgt, ist noch nicht bekannt gegeben worden. Derzeit gehören noch Kriminalhauptkommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) und Ira Klasnić (Alessija Lause) als Leiterin der Mordkommission zum Team. In weiteren wiederkehrenden Rollen sind Sybille Schedwill als Rechtsmedizinerin Dr. Greta Leitner und Moritz Führmann als Staatsanwalt Matuschek zu sehen.