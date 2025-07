Ab Herbst im Programm: Drei neue VOX-Shows für Steffen Henssler

Steffen Henssler wird zum VOX-Allrounder: Drei neue Formate mit dem Koch-Star stehen in den Startlöchern. Ab Herbst geht es los.

Star-Koch Steffen Henssler (52) präsentiert im Herbst gleich drei neue Formate bei VOX. Nach über einem Jahrzehnt Erfolg mit "Grill den Henssler" erweitert der Sender nun das Henssler-Universum erheblich - und verspricht den Zuschauern einen wahren "Henssler-Herbst".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Volle Kraft voraus - ich freue mich auf den Herbst und die neuen Formate bei VOX!", zeigt sich Henssler selbst begeistert von seinen neuen Projekten. Und die haben es durchaus in sich: Von internationalen Duellen bis hin zur Pizza-Weltmeisterschaft ist alles dabei.

Europa fordert den Koch-König heraus

Das erste der drei neuen Formate heißt "Europa grillt den Henssler". Hier entfaltet sich ein grenzüberschreitendes kulinarisches Duell: In vier Shows tritt er gegen Vertreter aus ganz Europa an. Jede Folge widmet sich vier verschiedenen Ländern, die jeweils von einem Traditionskoch und einem Promi-Paten repräsentiert werden.

Im Mittelpunkt der Koch-Duelle stehen landestypische Gerichte. Temperament und Teamgeist treffen hier auf Hensslers bewährte Kochkunst.

Auf Pizza-Mission mit Johann Lafer

Kaum weniger ambitioniert geht es bei "Grenzenlos Genial Gekocht mit Henssler und Lafer" zu. In der TV-Sendung mit dem extralangen Titel verbündet sich Henssler mit seinem Kollegen Johann Lafer (67) für eine besondere Mission: die Suche nach der perfekten Pizza.

Die beiden Star-Köche reisen gemeinsam durch Norditalien - "immer auf der Suche nach dem besten Teig, dem stärksten Geschmack und dem Titel bei der Pizza-Weltmeisterschaft", wie VOX verkündet. Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich hier wohl auf ein unterhaltsames Reiseformat mit Urlaubsflair einstellen.

Dreamteam in der Primetime

Die dritte neue Show "Hensslers Dreamteam" bringt den TV-Koch in die VOX-Primetime. Hier tritt er gemeinsam mit Ali Güngörmüş (48) und Ralf Zacherl (54) gegen andere prominent besetzte Kochteams an. Das Besondere: Es handelt sich um einen Mix aus Quiz- und Kochshow. Gespielt wird in verschiedenen Koch- und Quizrunden um wertvolle Zeit, die dann im kulinarischen Finale zur Verfügung steht.

Die genauen Starttermine aller drei neuen Henssler-Formate gibt VOX zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.