85 Regelverstöße im Dschungelcamp haben Konsequenzen

Die Dschungelcamper haben sich in ihrem neuen Zuhause eingerichtet. Doch bereits nach sechs Tagen haben die Promibewohner 85 Mal gegen die Camp-Regeln verstoßen. RTL zieht Konsequenzen.

Am sechsten Tag von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (26. Januar, 22:15 Uhr, RTL oder ) erreicht die Dschungelcamper eine schlechte Nachricht: "Stars, ihr habt euch mehrmals nicht an die Campregeln gehalten. In den letzten Tagen habt ihr 85 Mal gegen diverse Regeln verstoßen. Das hat Konsequenzen", liest der Camper Manuel Flickinger (33) seinen Mitstreitern einen Brief von RTL vor, . "Der Team-Chef muss sich sofort ins Dschungel-Telefon begeben."

Peter Althof (66) macht sich auf den Weg und kehrt mit einem großen Korb zurück - die Promis müssen einen ihrer beiden Luxusartikel abgeben. Wie die Stars darauf reagieren, sehen die Zuschauer am Mittwochabend. Die Nachricht könnte jedoch für Krisenstimmung sorgen. Jasmin Herren (43) kündigte bereits an: "Mein Kissen gebe ich nicht ab, um keinen Preis der Welt."

Zwei Heimkehrer

Zwei Promis haben Südafrika derweil bereits verlassen. Lucas Cordalis (54) hatte nach seiner Corona-Infektion bis zum Schluss darauf gehofft, dass er noch ins Camp einziehen kann, die Verantwortlichen entschieden sich jedoch dagegen. "Unverrichteter Dinge" und mit einem "schlechten Gefühl im Magen" reise er ab, sagte er kurz vor Abflug . "Ich hatte natürlich ganz andere Wünsche und Vorstellungen hier in Südafrika." Janina Youssefian (39) soll ebenfalls bereits die Heimreise angetreten haben. Sie musste die Show nach einem Rassismus-Eklat verlassen.