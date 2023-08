22. Staffel von ARD-Telenovela: Neues Traumpaar bei "Rote Rosen"

Die beliebte ARD-Novela "Rote Rosen" geht in die nächste Runde. Die Dreharbeiten zu Staffel 22 haben im Sommer begonnen und die Geschichte rund um das neue Traumpaar nimmt Form an. Denn auch in den kommenden Folgen erwartet die Zuschauer wieder jede Menge Liebe, Drama und Leidenschaft.

30. August 2023 - 19:30 Uhr | AZ

Diana Staehly und Sebastian Deyle sind das neue Traumpaar in "Rote Rosen". © ARD

Licht, Kamera, Action! Bereits zum 22. Mal fällt bei der ARD-Novela "Rote Rosen" die Staffel-Klappe und auch in den kommenden Folgen dürfen sich die Zuschauer auf ganz viel Liebe, Drama und Herzschmerz freuen. Im Mittelpunkt der neuen Staffel stehen Jördis Kilic (gespielt von Diana Staehly) und Dr. Klaas Jäger (gespielt von Sebastian Deyle). Liebe, Drama, Leidenschaft: "Rote Rosen" geht in die nächste Runde Mitten im Sommer 2023 starten die Dreharbeit zur neuen Staffel von "Rote Rosen" in Lüneburg. Für Diana Staehly und ihren Charakter Jördis startet damit ein aufregendes Liebesabenteuer. Eigentlich wollte die glücklich verheiratete Jördis nur für die Hochzeit von Dilay (Ideal Kanal) und Simon (Thore Lüthje) nach Lüneburg kommen. Ehe sie sich versieht, ist sie Besitzerin einer Wäscherei und Bewohnerin des Rosenhauses. Das wirft ihre Pläne ganz schön durcheinander. Dr. Klaas Jäger wird in seiner neuen Position als Leiter der Notaufnahme in Lüneburg von seiner Vergangenheit eingeholt. Im Klinikum trifft er seinen alten Freund und Schwager Hendrik (Jerry Kwarteng). Die beiden teilen eine dramatische Geschichte, die sie bis heute nicht bewältigt haben. Als Jördis ihrer Freundin Franka (Birthe Wolter) erste Hilfe leisten muss, trifft sie auf Klaas und es kommt wie es kommen muss: Die beiden verbringen eine "magische Nacht" miteinander. Die darf sich natürlich nicht wiederholen. Immerhin ist Jördis verheiratet. "Rote Rosen": Das sagt das Traumpaar zum Drehstart Diana Staehly ist von ihren bisherigen Erlebnissen am Set bereits mehr als begeistert. In einer Pressemitteilung heißt es: "Ich bin sehr glücklich und freue mich auf diese Staffel der Roten Rosen. Nach drei Tagen hatte ich das Gefühl, schon drei Monate dabei zu sein, was trotz oder vielleicht auch genau wegen des hohen Drehpensums, vor allem den tollen Kollegen und dem super Team geschuldet ist. Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit!" Lesen Sie auch "Die Bachelorette" als Karriereschub? Diese Kandidaten machten es vor X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Lesen Sie auch ZDF gibt Ausstrahlungstermin für "Die Helene Fischer Show" bekannt X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Und auch Sebastian Deyle hatte einen super Einstieg bei "Rote Rosen": "Die tägliche Arbeit mit meinen großartigen Kollegen und einem wirklich herzlichen Team ist ohne Frage eine der schönsten Erfahrungen meiner bisherigen Karriere. Mit der Rolle des Dr. Klaas Jäger geht für mich als Schauspieler und bekennender 'Schwarzwaldklinik'-Fan außerdem ein Jugendtraum in Erfüllung. Endlich Chefarzt - meine Mutter wäre stolz und auch die Nachbarn wissen jetzt, dass aus dem Bub noch was geworden ist – mehr geht nicht!"