21. Staffel "Bauer sucht Frau": RTL gibt erste Kandidaten bekannt

Eine Gnadenhof-Betreiberin, ein Witwer und zwei junge Männer, die auf Familienhöfen leben: Das sind die ersten vier Kandidaten, die in der 21. Staffel "Bauer sucht Frau" die Liebe finden wollen.

Inka Bause stellt bei "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern" alle Kandidatinnen und Kandidaten der 21. Staffel vor (am 9. Juni, 19:05 Uhr, RTL) - vier davon sind bereits bekannt.

Die beliebte RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" geht 2025 in die 21. Staffel. Am Pfingstmontag, 9. Juni, stellt Moderatorin Inka Bause (56) alle neuen Landwirtinnen und Landwirte vor, die einen Partner oder eine Partnerin finden wollen (19:05 Uhr im Free-TV und eine Woche vorher ). Bereits am 28. Mai gewährte der Kölner Privatsender .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Witwer bewirbt sich auf Wunsch seiner verstorbenen Frau

Mit Simone (55) ist auch wieder eine Frau dabei. Die hauptberufliche Altenpflegerin erfüllte sich im Saarland ihren Traum. Sie betreibt dort seit zehn Jahren einen Gnadenhof, auf dem sie sich um Pferde, Ponys, Esel, Ziegen, Hunde und eine Katze kümmert. Ihr Zukünftiger sollte aber auch nichts gegen weiteren Anhang haben: Denn neben den vielen Tieren lebt Simones 14-jähriger Enkel mit auf dem Hof. "In meinem Herzen ist noch so viel Platz und den möchte ich gern meinem Traummann schenken", wird die 55-Jährige zitiert.

Der Rinderzüchter Johann (60) aus Niedersachen bewarb sich auf Wunsch seiner vor einem Jahr verstorbenen Frau. Sie ermutige ihn, sich für die Sendung anzumelden, damit er nicht allein bleibe. Der Vater eines 21-jährigen Sohnes hofft laut RTL auf eine liebevolle Frau, die mit ihm "durch die Wolken die Sonne sieht" und sein Herz "wieder zum Hüpfen bringt". Auf seinem Hof leben 40 Rinder, zwei Kühe und 29 Hühner. In seiner Freizeit ist Johann gerne in der Natur oder unternimmt Ausflüge mit seinem Motorrad "Susi".

100 Bullen versorgt der gelernte Agrarwirt Daniel (33) auf seinem Familienhof am nordrhein-westfälischen Niederrhein. Dort lebt er zusammen mit seinem Vater (62) und seiner Oma (90). Sein Zwillingsbruder Stefan, der bereits eine Freundin hat, wohnt ebenfalls in der Nähe. Nach zwei Jahren Single-Dasein wünscht sich nun auch Daniel eine Partnerin, die im besten Fall humorvoll, treu, selbstbewusst und offen für Neues sein sollte.

Auch Ackerbauer Friedrich (29) lebt mit seiner Familie (Eltern, Schwester, Oma) auf einem Hof in Nordrhein-Westfalen. Er kümmert sich um Pferde und baut Spargel an. Der begeisterte Triathlet träumt davon, den Betrieb irgendwann seinen Kindern zu vererben. Die Frau dazu stellt er sich liebevoll, tierlieb, selbstbewusst und humorvoll vor.

Auch "Bauer sucht Frau International" startet in eine neue Staffel

Für Fans der Datingshow gibt es ab Mitte Juni mit der siebten Staffel des Spin-offs "Bauer sucht Frau International" weiteren Seh-Stoff. Fünf Landwirte und zwei Landwirtinnen aus aller Welt suchen die Liebe. Die neuen Folgen, die ebenfalls Inka Bause präsentiert, werden ab dem 16. Juni immer montags und dienstags zur Primetime bei RTL gezeigt (und vorab auf RTL+). Acht Folgen sind angekündigt.