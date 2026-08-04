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Zweite EM-Medaille: Bleyer gewinnt Bronze in Technischer Kür

Silber hatte die Bochumerin schon gewonnen, nun holt sie auch in der Technischen Kür Edelmetall.
dpa |
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Die deutsche Kunstschwimmerin Klara Bleyer gewann EM-Bronze in der Technischen Kür des Solowettbewerbs.
Die deutsche Kunstschwimmerin Klara Bleyer gewann EM-Bronze in der Technischen Kür des Solowettbewerbs. © Julien De Rosa/AFP/dpa

Klara Bleyer hat in Paris ihre zweite Medaille bei den Europameisterschaften im Synchronschwimmen gewonnen. Einen Tag nach dem zweiten Platz in der Freien Kür des Solowettbewerbs holte die Bochumerin im Finale der Technischen Kür des Solowettkampfes Bronze.

Mit 258,0400 Punkten musste sie sich lediglich der neuen Europameisterin Iris Tio Casas aus Spanien und der Belarussin Wasilina Chandoschka von den Neutralen Athleten geschlagen geben. Die beiden Sportlerinnen trennten lediglich 0,2433 Punkte, während Bleyer 5,5850 Zähler Rückstand hatte.

Bleyer war mit Startnummer eins in den Wettkampf gegangen und musste dann lange warten, bis ihre Medaille feststand. Die Deutsche unterstrich damit ihre Zugehörigkeit zur Weltspitze.

Bei Europameisterschaften holt sie seit 2024 regelmäßig Edelmetall, meist in der Freien Kür. Aber auch in der Technischen Kür hatte sie 2024 bereits Silber gewonnen. Damals waren allerdings die starken Athletinnen aus Russland und Belarus nicht am Start.

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