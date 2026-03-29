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Zwei Neue für die Panther: Parkes und McCrea kommen

Augsburg holt sich viel Erfahrung ins Team. Dabei bedient sich der Club bei Absteiger Dresden.
dpa |
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Trevor Parkes (l) wechselt von den Dresdner Eislöwen zu den Augsburger Panthern. (Archivbild)
Trevor Parkes (l) wechselt von den Dresdner Eislöwen zu den Augsburger Panthern. (Archivbild) © Robert Michael/dpa
Augsburg

Die Augsburger Panther holen sich für die nächste Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) viel Erfahrung ins Team. Von Absteiger Dresdner Eislöwen kommen Stürmer Trevor Parkes und Verteidiger Alex McCrea.

Parkes ist in Augsburg bestens bekannt. In der Saison 2016/17 waren die Panther die erste Europastation des 189 cm großen Angreifers. Nach zwei Jahren wechselte er für sieben Spielzeiten zu EHC Red Bull München, ehe er vergangene Saison für Dresden auflief. Der gebürtige Kanadier ist seit 2025 im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft.

Auch der Amerikaner McCrea spielt schon seit fünf Jahren in der DEL, war für Dresden, Düsseldorf und Iserlohn aktiv. In den vergangenen Jahren zählte McCrea konstant zu den besten Schussblockern der Liga und gilt zudem als guter Unterzahlspieler. Augsburg hatte die Playoffs als Tabellenelfter verpasst.

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