Zwei deutsche Golfer in München vor Finaltag in Top Ten

Zwei deutsche Golfprofis liegen vor der Finalrunde der BMW International Open aussichtsreich in den Top Ten. Maximilian Schmitt verbesserte sich am Samstag bei dem Traditionsturnier in München dank einer 68er-Runde auf den geteilten sechsten Platz. Mit insgesamt 208 Schlägen hat der 25-Jährige aus Andernach sechs Schläge Rückstand auf den Spitzenreiter Joost Luiten (202) aus den Niederlanden. Eine starke 66er-Runde spielte Maximilian Kieffer. Der 32 Jahre alte Düsseldorfer ist vor dem Schlusstag des mit zwei Millionen Dollar (rund 1,8 Millionen Euro) dotierten Turniers der DP World Tour mit 209 Schlägen Neunter.

24. Juni 2023 - 18:02 Uhr | dpa

Golfer Maximilan Schmitt aus Deutschland beim Abschlag. © Christian Kolbert/dpa

München Nicht so gut lief der dritte Tag im Golfclub München Eichenried für Marcel Siem. Der 42-jährige Ratinger leistete sich auf dem Schlussloch gleich drei Fehlschläge und rutschte mit insgesamt 213 Schlägen um 23 Plätze auf den geteilten 31. Rang ab. Auch Marc Hammer (212) und Marcel Schneider (213), die nach zwei Tagen auf dem vierten Platz gelegen hatten, fielen auf die Ränge 26 und 31 zurück. Den letzten deutschen Sieg bei dem Turnier in München holte Martin Kaymer im Jahr 2008.