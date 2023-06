Zverevs Sehnsucht nach "Tennis-Geschichte" bei French Open

Alexander Zverev will als vierter deutscher männlicher Tennisspieler ins Finale der French Open einziehen. Vor dem Halbfinale des Olympiasiegers steht ein anderes großes Duell in Paris an.

09. Juni 2023 - 07:05 Uhr | dpa

Spielt um den Finaleinzug bei den French Open: Alexander Zverev. © Christophe Ena/AP/dpa