Zum Abschluss: Nur Biathletin Weidel in den Top Ten

Anna Weidel geht als Vierte auf die Schlussrunde, fällt dann aber zurück. Ihre Teamkolleginnen sind schon vorher abgeschlagen.

Hochfilzen

Trotz einer aussichtsreichen Ausgangslage haben die deutschen Biathletinnen einen erfolgreichen Abschluss beim Weltcup im österreichischen Hochfilzen verpasst. Als beste Starterin des Deutschen Skiverbandes belegte Anna Weidel in der Verfolgung über 10 Kilometer den zehnten Rang. Auf die spannende Schlussrunde war die 29-Jährige, die insgesamt zwei Scheiben verfehlte, noch als Vierte gegangen.

"Es hat extrem weh getan und ich habe mir die Schlussrunde taktisch vielleicht nicht ganz klug eingeteilt. Aber mit einem zehnten Platz bin ich sehr zufrieden", sagte Weidel in der ARD.

Italienerin Vittozzi gewinnt

Vanessa Voigt war als Sprint-Siebte in das Jagdrennen gestartet, fiel nach drei Strafrunden aber weit zurück und musste sich mit dem 29. Rang begnügen. Ihre Teamkolleginnen Marlene Fichtner (31. Platz/1 Schießfehler), Janina Hettich-Walz (33./2), Julia Tannheimer (42./4) und Julia Kink (49./3) gingen aufgrund des Sprintergebnisses mit einem erheblichen Rückstand in das letzte Rennen des Wochenendes.

Anders als Voigt und Weidel konnten sie sich beim Sieg von Lisa Vittozzi (0) aber verbessern. Hinter der Italienerin wurde die Gesamtweltcup-Führende Anna Magnusson (1) aus Schweden Zweite vor der Norwegerin Maren Kirkeeide (3).