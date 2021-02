Zu viel rotiert: Gladbach enttäuscht im Derby gegen Köln

So schnell kann es gehen. Am Mittwoch waren die Kölner beim Pokal-Aus in Regensburg noch die Deppen, drei Tage später gewinnen sie überraschend das Derby in Gladbach. Auch weil die Borussia einige Stars schonte.

06. Februar 2021 - 21:03 Uhr | Von Carsten Lappe, dpa

Gladbachs Lars Stindl (r) und Marcus Thuram reagieren nach einer vergebenen Chance. © Federico Gambarini/dpa Pool/dpa