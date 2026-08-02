Zeidler rudert zu EM-Gold – Deutschland-Achter holt Silber

Einen Tag nach seinem EM-Rekord verbessert Oliver Zeidler die Zeit noch einmal und sichert sich souverän den Titel. Auch der Deutschland-Achter kann in Italien jubeln.

Varese

Mit einer EM-Bestzeit hat sich Olympiasieger Oliver Zeidler bei den Ruder-Europameisterschaften im italienischen Varese souverän den Titel im Männer-Einer gesichert. Der 30-Jährige setzte sich im Finale auf dem Lago di Varese deutlich vor dem unter neutraler Flagge startenden Titelverteidiger Yauheni Zalaty und dem griechischen Weltmeister Stefanos Ntousko durch und feierte seinen vierten EM-Erfolg nach 2019, 2021 und 2024.

Bereits im Halbfinale am Samstag hatte Zeidler ein Ausrufezeichen gesetzt und einen EM-Rekord über 2.000 Meter aufgestellt (6:37,87 Minuten), den er mit einer Finalzeit von 6:36,39 Minuten am Sonntag noch einmal unterbot. Im Vorjahr hatte der deutsche Ruderer wegen seines Studiums auf die EM verzichtet und bei den Weltmeisterschaften trotz kurzer Vorbereitung Silber gewonnen.

Deutschland-Achter meldet sich mit EM-Silber zurück

Zuvor hatte der Deutschland-Achter nach einer bislang enttäuschenden Saison knapp den Titel verpasst und Silber gewonnen. Das vom neu auf die Schlagposition gerückten Frederik Breuer angeführte Boot lieferte sich ein packendes Duell mit Rumänien und musste sich am Ende knapp geschlagen geben. Bronze ging an Gastgeber Italien.

Der Deutschland-Achter der Männer. (Archivbild) © Bernd Thissen/dpa

Die europäischen Top-Nationen Großbritannien und die Niederlande verzichteten auf eine Teilnahme, um sich auf die Weltmeisterschaften in Amsterdam vom 24. bis 30. August vorzubereiten. Zuvor war der Deutschland-Achter bei den Weltcups in Sevilla und Luzern jeweils Vierter geworden. Bei der WM 2025 in China scheiterte der Achter bereits im Vorlauf. Seit dem EM-Titel 2020 wartet das Boot auf einen weiteren großen internationalen Sieg.

Der deutsche Frauen-Achter verpasste beim Sieg Rumäniens wenig später das Podest und belegte im nur vier Boote umfassenden Feld den letzten Platz. Weitere Medaillen für den Deutschen Ruderverband (DRV) holten Fabio Kress mit Silber im nicht-olympischen Leichtgewichts-Männer-Einer sowie Kathrin Marchand und Valentin Luz mit Gold im Para-Mixed-Doppelzweier (PR3).

Zum Abschluss der Titelkämpfe gewann Deutschland zudem bei der EM-Premiere im Mixed-Achter und Mixed-Doppelzweier, die perspektivisch olympisch werden könnten, jeweils Silber. In den geschlechtsgemischten Bootsklassen dürfen ausschließlich Athletinnen und Athleten starten, die bereits zuvor in einer anderen Bootsklasse im Einsatz waren.