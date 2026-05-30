Zehnkampf-Weltmeister Neugebauer mit Siegchance in Götzis

Beim traditionellen Zehnkampf-Meeting in Götzis haben die deutschen Mehrkämpfer Chancen auf Topplatzierungen. Nach einem Weltrekord in diesem Jahr fällt auch eine Disziplin-Bestmarke.

Götzis

Weltmeister Leo Neugebauer hat beim traditionellen Zehnkampf-Meeting in Götzis nach Tag eins Chancen auf den Sieg. Der 25-Jährige belegt zur Halbzeit beim Wettkampf in Österreich mit 4.632 Punkten den zweiten Platz. In Führung liegt der Schweizer Simon Ehammer, der 130 Zähler besser als Neugebauer ist. Dritter ist Tokio-Olympiasieger Damian Warner aus Kanada. Warner erreichte an Tag eins 4.541 Punkte.

Neugebauer besser als beim WM-Titel unterwegs

Der 25-jährige Neugebauer ist damit klar besser unterwegs als bei seinem Titelgewinn bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr in Tokio. Damals belegte er mit 4.455 Punkten den vierten Platz. Ehammer musste in Japan den Wettkampf vorzeitig beenden.

Der frühere Weltmeister Niklas Kaul ist beim Wettkampf in Götzis nach dem ersten Tag mit 4.125 Punkten auf Rang 18. Besser unterwegs ist Amadeus Gräber, der sein Debüt im vergangenen Jahr nach drei Disziplinen abbrechen musste. Er belegt mit 4.216 Punkten den 13. Platz.

Ehammer, der im März in der Halle den 14 Jahre alten Siebenkampf-Weltrekord des Amerikaners Ashton Eaton verbessert hatte, durfte sich in Österreich über eine weitere Bestmarke freuen. Mit 8,51 Metern toppte der Schweizer seine eigene Zehnkampf-Weltbestleistung, die er vor vier Jahren im Möslestadion erzielt hatte, um sechs Zentimeter. Damit ist er auch unter den Spezialisten weltweit der beste Weitspringer.

Weißenberg überzeugt beim Comeback nach langer Pause

Die Leverkusener Sophie Weißenberg durfte sich beim ersten Siebenkampf seit ihrer schweren Verletzung beim Aufwärmen für den Olympia-Siebenkampf über einen guten ersten Tag freuen. Über 200 Meter war sie in Bestzeit von 23,25 Sekunden die beste der fünf deutschen Starterinnen. An der Spitze liegt nach dem ersten Tag die Niederländerin Sofie Dokter mit 3.969 Punkten. Beste deutsche Sportlerin ist Vanessa Grimm als Vierte. Weißenberg ist Sechste.