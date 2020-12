Zahnschmerzen: Skispringer Lindvik fällt in Garmisch aus

Vorjahressieger Marius Lindvik kann nicht an der Qualifikation zum Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen teilnehmen. Der 22-Jährige hat starke Zahnschmerzen und reiste zu einem Zahnarzt nach Innsbruck, wie die Veranstalter am Donnerstag kurz vor Beginn der Qualifikation mitteilten. Damit fällt Lindvik auch für den Wettkampf am 1. Januar aus.

31. Dezember 2020 - 14:31 Uhr | dpa

Marius Lindvik aus Norwegen bei der Vierschanzentournee in Oberstdorf auf dem Podium. © Daniel Karmann/dpa

Garmisch-Partenkirchen Der Norweger hatte beim Auftaktsieg von Karl Geiger in Oberstdorf am Dienstag den dritten Platz belegt und lag daher auch in der Gesamtwertung gut im Rennen. Im vergangenen Jahr hatte er in Garmisch und Innsbruck gewonnen und im Tournee-Gesamtklassement Rang zwei hinter dem polnischen Sieger Dawid Kubacki belegt.