Würzburger Basketballer verpflichten Spielmacher Parodi

Die Basketballer von s.Oliver Würzburg haben einen neuen Spielmacher für die nächste Saison verpflichtet. Die Unterfranken holten den Uruguayer Luciano Parodi in die Bundesliga, wie sie am Mittwoch bekanntgaben. Der 27-Jährige war zuletzt drei Saisons lang für Sao Paulo und Minas Belo Horizonte aktiv. Den europäischen Basketball kennt er aus einem kurzen Abstecher nach Italien zu Dinamo Sassari. Der Nationalspieler, der sich mit Uruguay auf die Olympia-Qualifikation vorbereitet, ist der vierte Neuzugang in Würzburg nach Filip Stanic, Aigars Skele und Craig Moller.

23. Juni 2021 - 13:50 Uhr | dpa

Spieler zweier Basketballmannschaften im Kampf um den Ball. © Adam Pretty/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild

Würzburg "Mit ihm bekommen wir einen südamerikanischen Point Guard mit viel Spielwitz, einem gutem Auge, einem großen Herz und ordentlich Feuer", sagte Trainer Denis Wucherer.