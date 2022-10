WM-Quali: Deutsche Basketballer in Bamberg gegen Finnland

Die deutschen Basketballer bestreiten in Bamberg ihr erstes Länderspiel nach der erfolgreichen Heim-EM. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert empfängt am Freitag, 11. November (19.00 Uhr/Magentasport), in der WM-Qualifikation Finnland. Deutschland führt die Gruppe J aktuell mit 7:1-Siegen an und benötigt nur noch einen Erfolg, um die letzten Zweifel an der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2023 in Japan, Indonesien und auf den Philippinen zu beseitigen.

05. Oktober 2022 - 12:00 Uhr | dpa

Ungarns David Vojvoda (l) und Deutschlands Christian Sengfelder kämpfen um den Ball. © Marius Becker/dpa/Archivbild