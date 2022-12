Wintersport-Kolumne von Ramona Hofmeister: Vierbeinige Begleiter

Die deutsche Snowboard-Ikone ist Teil des Kolumnisten-Teams der Abendzeitung und berichtet über das Snowboard-Training-Camp in Finnland.

Um 6 Uhr morgens verlassen wir Berchtesgaden, vollgepackt mit Koffern, vier Snowboards und zwei frischgebackenen Christstollen. Das Ziel: Suomotunturi in Finnland. Die Route ist ein Marathon: Abflug aus München, Landung in Helsinki, Weiterflug nach Rovaniemi, was vielen für seinen Weihnachtsmannpark bekannt ist und wohin die Kinder weltweit ihre Bescherungswünsche senden, um dann nochmal eineinhalb Stunden über finnische Landstraßen zu reisen.

Auf dem Parkplatz: Rentiere statt Autos

Rentiere in großen Herden ziehen durchs Land und blockieren auch schon mal länger die Verkehrswege. Als wir unser Hotel sehen, haben wir keine Vorstellung davon, dass das Ausräumen länger dauert, weil die zwei letzten Parkplätze auch zunächst von Rentieren besetzt sind. Zwei ganze Tage Reise nach Finnland für vier Tage Training – das deutsche Snowboard-Team betreibt einen immensen Aufwand für bessere Trainingsbedingungen vor dem Start der Weltcupsaison in Winterberg.

Weniger Schnee, als erwartet

Am nächsten Tag sind wir überrascht , im Skilift saß zur Abwechslung mal kein Rentier, aber das Trainingsterrain konnte uns nicht überzeugen – selbst im finnischen Norden, weniger Schnee als erwartet. Entsprechend waren die Präparationen der Pisten, die so schmal angelegt waren, dass wir leider keine Slalom – und Riesenslalom-Rennen simulieren konnten, sondern jeder einzeln nur allein gegen die Zeit.

Fleischloses Abendessen - aus Respekt vor den Rentieren

Wir nutzen konzentriert die Zeit und das Arbeiten, fahren mehrere Snowboards für die Saison ein. Von Rentieren flankiert fahren wir Abend um Abend in unser Quartier. Aus Respekt vor unseren täglichen Begleitern auf vier Beinen präferiere ich täglich Lachs mit Nudeln und verzichte auf das Rentiersteak.

Vier Tage Finnland bringen uns voran und entsprechend zufrieden sitzen wir im Flieger, als dieser wieder abhebt. Landung in München, Weiterfahrt über Serpentinen auf die Höhe, grüne Wiesen im Berchtesgadener Land, in der Dämmerung grüßt der Watzmann. Der Countdown läuft zum Saisonstart, ich bin fit und fühle mich gut. Ich freue mich auf Winterberg.