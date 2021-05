Werder in Not - Augsburg feiert Retter Winzierl

Der Existenzkampf in der Augsburger Arena verläuft extrem emotional und wechselhaft. Am Ende bejubelt der FC Augsburg ein elftes Jahr Bundesliga. Am Abgrund zur 2. Liga stehen Bremen und Coach Kohfeldt.

15. Mai 2021 - 19:59 Uhr | Von Klaus Bergmann, dpa

Der FC Augsburg bejubelt den Treffer von Rani Khedira (M). © Matthias Balk/dpa