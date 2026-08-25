Weitsprung-Star Mihambo gibt Entwarnung

Malaika Mihambo blickt nach ihrem Muskelfaserriss optimistisch nach vorn: Nach einer Sommerpause richtet sie den Fokus auf die kommende Saison und freut sich auf neue Herausforderungen.

Malaika Mihambo will nach einer Verletzung in der kommenden Saison wieder angreifen. (Archivbild)

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat Entwarnung gegeben und sich doch nicht schwerwiegender verletzt. "Gute Nachrichten! Das MRT hat ergeben, dass es sich glücklicherweise nur um einen kleinen Muskelfaserriss handelt", teilte die Weitsprung-Olympiasiegerin bei Instagram mit.

Die 32-Jährige hatte sich beim Diamond-League-Meeting im polnischen Kattowitz am vergangenen Samstag am linken Oberschenkel verletzt. Anschließend musste sie im Krankenhaus behandelt werden.

Jetzt gehe es für sie leider in die Sommerpause. Doch danach beginne die Vorbereitung auf die Saison 2026/27. "Und darauf freue ich mich schon sehr", schrieb die zweimalige Welt- und Europameisterin weiter.

Bei EM knapp an Medaille vorbei

In Polen war Mihambo beim Sieg von Alyssa Jones aus den USA mit 6,60 Metern nur Siebte geworden. Zuvor hatte sie bei den Europameisterschaften in Birmingham mit 6,94 Metern Platz fünf belegt. Nur vier Zentimeter fehlten ihr zur Medaille, sechs zu Gold.