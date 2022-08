Wahnsinn in München! Marathon-Entscheidung auf den letzten Metern

Kurz vor dem Ziel zieht der deutsche Läufer Richard Ringer am Konkurrenten aus Israel vorbei und sichert sich die Goldmedaille im Marathon bei den European Championships.

München - Was für ein Finish! Der Marathon der Männer bei den European Championships in München hat am Montagmittag für reichlich Spektakel gesorgt. Am Ende setzte sich Richard Ringer durch und sicherte sich Gold – dank eines Wahnsinns-Endspurts.

Auf den letzten Metern auf der Ludwigstraße zog Ringer noch an Maru Teferi aus Israel vorbei und lief nach zwei Stunden, zehn Minuten und 21 Sekunden über die Ziellinie. Bronze ging an Teferis Landsmann Gashau Ayale.

Möglicherweise der entscheidende Vorteil für den Sieg: Das Münchner Publikum, das Ringer beim Zielsprint frenetisch anfeuerte.

Team-Wertung: Silber für Deutschland

Dem deutschen Rekordhalter Amanal Petros, der auf der langen Zielgeraden auf Silberkurs lag, ging am Ende die Kraft aus – er musste sich letztendlich mit Platz vier begnügen. Aufgrund gesundheitlicher Probleme hatte der 27-Jährige seit Anfang April kein Rennen mehr bestritten.

In der Team-Wertung gab es für Deutschland Silber hinter Israel. Die letzte deutsche Medaille im Marathon lag lange zurück: 1986 hatte Herbert Steffny in Stuttgart Bronze geholt.