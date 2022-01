Vor dem Start: Die Australian Open von A bis Z

Das große Spektakel in Down Under beginnt. Die AZ stellt das Turnier in Melbourne von A wie Ausraster bis Z wie Zverev vor und erklärt, wie viele Bälle die Tennis-Stars in den zwei Wochen verbrauchen.

15. Januar 2022 - 10:40 Uhr | Martin Wimösterer

Alexander Zverev will mit den Australian Open sein erstes Grand Slam-Turnier gewinnen. © imago images/SNA