Von Tirol nach Oberstdorf: Keine neuen Einschränkungen

Für Österreichs Skisportler ergeben sich aus den seit Freitag gültigen Corona-Ausreisebeschränkungen in Tirol keine Komplikationen hinsichtlich der Ski-WM in Oberstdorf. Der bisher bereits vorgeschriebene PCR-Test, der maximal 48 Stunden alt sein darf, muss nun schon vor der Einreise nach Deutschland absolviert werden. Mario Stecher als Sportlicher Leiter bestätigte der Nachrichtenagentur APA, dass sich am Prozedere unmittelbar vor der WM für das Team der Österreicher nichts ändere. Die Titelkämpfe im Allgäu beginnen am 23. Februar und dauern bis zum 7. März.

12. Februar 2021 - 12:01 Uhr | dpa

Pappfiguren sind auf der Tribüne aufgestellt in Oberstdorf. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Oberstdorf © dpa-infocom, dpa:210212-99-412249/2