Verstoß gegen Vereinswerte: Augsburg trennt sich von Elias

Die Augsburger Panther greifen hart durch. Aus disziplinarischen Gründen muss Florian Elias den Verein verlassen.

Augsburg

Die Augsburger Panther trennen sich mit sofortiger Wirkung von Florian Elias. Der Stürmer wurde aus disziplinarischen Gründen seit Neujahr vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt, eine Rückkehr in den Kader sei ausgeschlossen, teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga mit.

Grund für diese Entscheidung seien Verstöße gegen "grundlegende Verhaltensregeln, die nicht mit den Werten des Clubs vereinbar sind", wie es in der Mitteilung hieß.

Elias spielte seit Juli 2024 für die Panther. Zuvor war er in der DEL bereits für die Adler Mannheim, Schwenningen und Iserlohn aufgelaufen. 2021 wurde er DEL-Rookie des Jahres und kam für Deutschland bei mehreren Junioren-Weltmeisterschaften zum Einsatz.