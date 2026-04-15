US-Tennisprofi Shelton in München weiter im Titelrennen

Vor dem nächsten Zverev-Auftritt in München ist sein vermeintlich größter Titelkonkurrent schon eine Runde weiter. Für einen einstigen Topspieler der Sportart endet das Turnier dagegen enttäuschend.

München

Tennisprofi Ben Shelton hat beim ATP-Turnier in München seine Titelchance gewahrt. Ein Jahr nach seiner Finalniederlage gegen Alexander Zverev zog der US-Amerikaner mit einem 6:4, 7:6 (10:8) gegen den Belgier Alexander Blockx erneut ins Viertelfinale der Sandplatz-Veranstaltung ein.

Nach 1:46 Stunden und einem spannenden Tiebreak machte die Nummer sechs der Tennis-Welt das Weiterkommen gegen Blockx perfekt. Blockx hatte zuvor den Karlsruher Yannick Hanfmann besiegt.

Tsitsipas-Aus in Runde eins

In einem für Tennis-Begeisterte reizvollen Viertelfinale trifft Shelton nun auf Joao Fonseca. Das brasilianische Toptalent zog mit einem souveränen 6:3, 6:2 gegen den Franzosen Arthur Rinderknech in die Runde der besten Acht ein.

Mit der nächsten Enttäuschung endete das Sandplatz-Event dagegen für den früheren Top-Ten-Spieler Stefanos Tsitsipas. Der griechische Tennisprofi unterlag dem Ungarn Fabian Marozsan mit 6:3, 6:7 (5:7), 4:6 bereits in der ersten Runde.

Zverevs zweiter Auftritt folgt am Donnerstag

Am Donnerstag greift Vorjahressieger und Favorit Alexander Zverev wieder in das Turniergeschehen ein. Der deutsche Spitzenspieler möchte mit einem Erfolg gegen den Kanadier Gabriel Diallo den nächsten Schritt auf dem erhofften Weg ins Endspiel schaffen.