Urgestein Brandt verlängert bei den Straubing Tigers

Zu den jetzt schon mehr als 500 DEL-Spielen von Marcel Brandt für die Tigers sollen noch welche dazukommen. Der 33-Jährige bleibt dem Club treu.

Straubing

Routinier Marcel Brandt wird auch in der kommenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für die Straubing Tigers auflaufen. Der 33-Jährige habe seinen Vertrag verlängert, teilten die Niederbayern mit.

Brandt bestritt für die Tigers bisher schon 536 DEL-Spiele, erzielte dabei 104 Tore und bereitete 181 weitere Treffer vor. Der Verteidiger habe den Club bereits über viele Jahre hinweg geprägt, sagte Sportchef Jason Dunham. "Er bringt Einsatz, Erfahrung und Identifikation mit dem Standort mit. Gerade in wichtigen Momenten ist er jemand, auf den wir uns verlassen können."