Unwetter: Vize-Premier fordert Absage von Rennen in Imola

Der italienische Vize-Regierungschef Matteo Salvini hat wegen der heftigen Regenfälle und Überschwemmungen in der Region Emilia-Romagna die Absage des Formel-1-Rennens in Imola gefordert.

Imola

Als Infrastruktur- und Verkehrsminister habe er darüber bereits mit den Behörden und Organisatoren des für dieses Wochenende geplanten Großen Preises gesprochen, verlautete aus Ministeriumskreisen.

In diesen Tagen müssten alle Kräfte dem Kampf gegen die Unwetter und das Hochwasser gelten, sagte Salvini von der rechtspopulistischen Lega demnach. Zudem sei zu vermeiden, dass es in den betroffenen Gebieten wegen der vielen Besucher und Autos zu einer Überbelastung komme.

In der Region Emilia-Romagna in Norditalien, in der die Rennstrecke von Imola liegt, gehen seit Tagen heftige Niederschläge nieder. Das Fahrerlager an der Rennstrecke wurde bereits am Dienstag aus Sicherheitsgründen geräumt, weil ein naher Fluss über die Ufer zu treten drohte.