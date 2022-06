Unter elf Sekunden: Lückenkemper Meisterin über 100 Meter

Gina Lückenkemper ist zum dritten Mal zum deutschen Meistertitel über die 100 Meter gesprintet und hat dabei die Marke von elf Sekunden unterboten.

Berlin

Die für den SCC Berlin startende EM-Zweite von 2018 siegte bei den nationalen Titelkämpfen in der Hauptstadt in starken 10,99 Sekunden. Damit blieb sie nur vier Hundertstelsekunden über ihrer persönlichen Bestzeit.

Zweite wurde Rebekka Haase aus Wetzlar in 11,20 Sekunden vor Yasmin Kwadwo in 11,44 Sekunden. Titelverteidigerin Alexandra Burghardt - bei den Olympischen Winterspielen in Peking Silbermedaillen-Gewinnerin im Bob - hatte angeschlagen auf einen Start verzichtet. Ex-Meisterin Tatjana Pinto trat im Finale nicht an.

Zum Titel bei den Herren stürmte erstmals Owen Ansah vom Hamburger SV in 10,09 Sekunden. Im vergangenen Jahr hatte sich Ansah über 200 Meter durchgesetzt. Zweiter wurde Julian Wagner in 10,12 Sekunden vor dem ebenfalls für den HSV laufenden Lucas Ansah-Peprah, der 10,17 Sekunden brauchte. Ex-Meister Kevin Kranz lief in 10,21 Sekunden als Vierter knapp an den Medaillen vorbei.