"Unfassbar": Silber und Bronze für deutsche Skeleton-Frauen

Mit neuem Schlitten und 30 Tattoos rast Susanne Kreher bei ihrem Olympia-Debüt zu Silber. Auch Jaqueline Pfeifer feierte eine Medaille.

Cortina d'Ampezzo

Arm in Arm standen Susanne Kreher und Jaqueline Pfeifer am Fuß der Eisbahn von Cortina und feierten mit der deutschen Fahne doppeltes Skeleton-Edelmetall. Olympia-Debütantin Kreher raste in dem anspruchsvollen Eiskanal zu Silber, Pfeifer freute sich nach Silber 2018 und einer langen Durststrecke über Bronze. Nur die Österreicherin Janine Flock war von dem deutschen Duo nicht zu knacken, holte souverän Gold.

"Das sind tolle Leistungen, dass wir im Skeleton mit vier Medaillen rausgehen. Das ist unfassbar", sagte Verbandschef Thomas Schwab und freute sich besonders für Kreher: "Sie muss das, glaube ich, erst noch verarbeiten. Es freut mich natürlich riesig. Mannschaftlich war das tipptopp. Mit der Janine Flock haben wir eine verdiente Siegerin, sie war viermal die Beste."

Flock behält die Nerven

Kreher lieferte vier solide Läufe ab, ein ganz überragender fehlte ebenso wie am Ende 0,30 Sekunden zu Gold. Pfeifer lag 0,44 Sekunden hinter Flock. Die Peking-Olympiasiegerin Hannah Neise war als Vierte schon 1,15 Sekunden langsamer - Welten im Skeleton-Sport.

Auch nach drei Durchgängen war die Hoffnung der Deutschen auf Gold nicht verflogen. Schließlich war Flock 2018 schon in einer ähnlichen Situation - und verlor die Nerven. In Pyeongchang war sie als Führende in den Finallauf gegangen, am Ende reichte es nur zu Platz vier. Doch dieses Mal erlaubte sich die 36-Jährige keinen Fehler und siegte souverän.

Hannah Neise wiederholte ihren Peking-Triumph nicht. © Robert Michael/dpa

Die deutsche Bilanz im neuen Eiskanal von Cortina wurde damit auf neun Medaillen aufgebessert. Im Skeleton hatten Axel Jungk (Silber) und Christopher Grotheer (Bronze) Edelmetall gewonnen. Zuvor hatte das Rodel-Team insgesamt fünf Medaillen abgeräumt. Die Skeleton-Wettbewerbe enden am Sonntag mit der olympischen Premiere der Team-Staffel.

Kreher schafft wieder einen Coup

Die 27-jährige Kreher, die 2023 überraschend Weltmeisterin in St. Moritz wurde, ging ihr Olympia-Debüt an wie damals beim Coup im Skeleton-Mekka im Schweizer Engadin. "Entspannt und mit Freude", betonte die Sächsin aus Annaberg-Buchholz. Dabei löste sie erst beim Weltcup-Finale auf der Heimbahn in Altenberg mit Platz im allerletzten Moment das Olympia-Ticket. Tränen flossen. Gewonnen hat sie im Weltcup noch nie. Nun kämpfte sie zwischenzeitlich um Gold mit.

Behielt diesmal die Nerven: Janine Flock gewann Gold. © Robert Michael/dpa

Beweisen muss sie sich nichts mehr. Ihr Tattoo "You are good enough" ("Du bist gut genug") sagt alles. Es ist nur eines von rund 30 Tattoos auf ihrem Körper. Im Eiskanal von Cortina beeindruckte sie durch solide Läufe. "Meine Stärke ist die Konstanz", meinte die ehemalige 400-Meter-Läuferin. Seit 2020 arbeitet sie in Dresden mit Trainer Stefan Poser zusammen. Dieser baute auf einen alten Schlitten Inline-Rollen dran und somit konnte Kreher in Dresden ihr Starttraining absolvieren.

Neue Schlitten in Cortina erstmals beim Wettkampf

Wie schon die Männer fuhren auch die Frauen nagelneue FES-Schlitten. Diese sind nicht 45, sondern nur 38 Kilogramm schwer. Im Wettkampf waren sie so noch nicht unterwegs. "Wir haben das bewusst so gemacht, auch wenn einige unserer Athleten schon nervös geworden sind", sagte Cheftrainer Christian Baude.

Erst nach dem Weltcup-Finale testeten sie die Geräte mit verbesserter Aerodynamik auf dem Eis in Altenberg. Während Jungk 127 km/h erreichte, brachte es Pfeifer bei ihrem Bahnrekord im zweiten Lauf auf starke 125 Stundenkilometer.