Tickets für UEFA Women’s Champions League Viertelfinale gewinnen

10. März 2023 - 16:10 Uhr

Am Dienstag, den 21. März, treffen zwei große Teams des Frauenfußballs erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander: Der FC Bayern empfängt Arsenal London. Das wird ein heißer Tanz in der Allianz Arena. Das Freundschaftsspiel im Emirates-Cup hatten die Frauen des FCB noch 1:0 gewonnen. Allerdings hatte Arsenal zu jederzeit Weltklasse aufblitzen lassen – wie etwa Manuela Zinsberger, die Torhüterin, die zuvor bei Bayern spielte. Die niederländische Nationalspielerin und Star-Stürmerin Vivianne Miedema war früher ebenfalls beim FCB - sie wird aber in München wegen einer schweren Verletzung fehlen. Ein besonderes Zusammentreffen gibt es im Hinblick auf die Trainer beider Teams: Alexander Straus (FCB) und Jonas Eideval (Arsenal) kommen beide aus Skandinavien.

Die Tickets werden sicher wieder sehr begehrt sein: Bei der letzten Partie in der Allianz Arena – dem Gruppenspiel gegen den FC Barcelona – wurde mit 24.000 verkauften Karten der Heimspielrekord gebrochen. Das anstehende Bundesliga-Spiel gegen Wolfsburg war in 30 Minuten ausverkauft.

Tickets für Heimspiel des FC Bayern gegen Arsenal London gewinnen

Für Ihre Tickets für das Champions League Viertelfinalspiel in München sorgt die Abendzeitung – einfach mitspielen und gewinnen: Wir verlosen 10x2 Karten für die Kategorie 1 und 1x2 VIP-Tickets.

Hier mitmachen und Tickets für FC Bayern München gegen Arsenal London gewinnen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung werden die Daten gelöscht. Damit Sie teilnehmen können, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen. Jetzt registrieren / einloggen

Die Teilnahme ist bis einschließlich Donnerstag, 16. März, um 23:59 Uhr, möglich.