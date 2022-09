Zwei Joker retten Türkgücüs Siegesserie

Zwei Joker-Tore sorgen für den dritten Türkgücü-Sieg in Folge. Der Erfolg gegen Rain ließ aber lange auf sich warten.

Alper Kayabunar Cheftrainer von Türkgücü München kann sich über den dritten Ligasieg in Folge freuen.

München - Dank zweier später Joker-Tore kann Türkgücü seine Siegesserie fortführen. Der 2:0-Erfolg der Münchner gegen den TSV Rain/Lech im Grünwalder Stadion war der dritte Sieg des bayerischen Regionalligisten in Folge.

Zwei späte Joker-Tore für Türkgücü

Auf die drei Punkte musste das Team von Coach Alper Kayabunar aber lange warten. Erst in der 71. Spielminute brachte Masaaki Takahara die Münchner in Führung. Für den zur Pause eingewechselten Japaner war es der erste Saisontreffer.

Der zweite Joker, der an diesem Tag für Türkgücü München stechen sollte, war Yannick Woudstra. Der 20-Jährige wurde erst in der 84. Minute für Ünal Tosun eingewechselt. In der siebten(!) Minute der Nachspielzeit vollendete Woudstra einen mustergültigen Konter, als er alleine vor Gäste-Keeper Eutinger zum Abschluss kam und den Ball aus acht Metern Entfernung sicher einnetzte (90. +7).

Mit nun 17 Zählern aus elf Ligaspielen belegt Türkgücü München jetzt Platz 8 der Regionalliga Bayern und zieht nach dem Erfolg gegen Rain am Lokalrivalen FC Bayern München II vorbei.