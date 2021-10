Vierte Auswärts-Pleite in Folge: Türkgücü verliert auch in Würzburg

Die Berg- und Talfahrt bei Türkgücü geht weiter. Am Samstag musste sich die Elf von Peter Hyballa den Würzburger Kickers geschlagen geben. Es war bereits die vierte Auswärts-Niederlage in Serie.

Auch unter Peter Hyballa bekommt Türkgücü keine Konstanz in seine Leistungen.

Würzburg - Türkgücü München muss die nächste Niederlage in der Fremde verkraften. Am Samstag verlor das Team von Trainer Peter Hyballa mit 1:2 bei den Würzburger Kickers.

Tobias Kraulich brachte die Hausherren in der 55. Minute in Führung, zehn Minuten vor Schluss erhöhte Marvin Pourié auf 2:0 (80. Minute). Philip Türpitz sorgte in der ersten Minute der Nachspielzeit für den Anschlusstreffer, der Ausgleich sollte allerdings nicht mehr fallen.

Durch die Niederlage bleibt Türkgücü bei 18 Punkten stehen und belegt damit nun Platz zwölf in der 3. Liga. Am Sonntag kommender Woche geht es für die Münchner zum SV Meppen.