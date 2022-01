Türkgücü-Torjäger Petar Sliskovic wechselt zum SV Wehen Wiesbaden

Petar Sliskovic verlässt Türkgücü München und schließt sich Liga-Konkurrent SV Wehen Wiesbaden an.

München/Wiesbaden - Abgang bei Türkgücü München: Petar Sliskovic wechselt mit sofortiger Wirkung zum Liga-Konkurrenten SV Wehen Wiesbaden. Dies teilte der Klub am Montag mit.

"Petar hat dem Verein in der vergangenen Saison durch seine Leistungen und Tore geholfen, sich in der 3. Liga zu etablieren. Wir bedanken uns für eineinhalb Jahre bei Türkgücü München und wünschen ihm für seine neue Herausforderung in Wiesbaden viel Erfolg", erklärt Geschäftsführer Max Kothny.

Sliskovic "sehr froh, dass der Wechsel jetzt möglich war"

Sliskovic war im Sommer 2020 vom MSV Duisburg an die Heinrich-Wieland-Straße gekommen. Für Türkgücü stand er insgesamt 55 Mal auf dem Platz, erzielte dabei 19 Tore und bereitete fünf weitere vor.

"Ich bin sehr froh, dass der Wechsel jetzt möglich war und freue mich schon auf das erste Spiel im SVWW-Trikot", wird der 30-Jährige zitiert. Sein Vertrag bei Wiesbaden läuft bis 2023.